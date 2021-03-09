Молоду киянку вивезли в село та згвалтували

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення від 19-річної киянки про те, що двоє невідомих чоловіків її зґвалтували.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні дівчина викликала таксі, однак переплутала машини та сіла в автомобіль до незнайомих їй чоловіків. Зловмисники привезли потерпілу до себе додому у село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини та зґвалтували її.

Поліцейські швидко знайшли одного із зловмисників - ним виявився 42-річний громадянин Азербайджану. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

"Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Наразі проводяться оперативно-слідчі заходи для встановлення особи та місця перебування іншого учасника злочину", - йдеться в повідомленні.

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