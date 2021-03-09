В одному з навчальних закладів під Києвом хочуть повністю заборонити дітям користуватись мобільними телефонами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет програми "Свідок".

Керівництво школи вважає, що таке нововведення допоможе учням краще концентруватись на навчальному процесі, однак батьки не поділяють такої думки.

Так, рішення шкільної адміністрації передбачає повну заборону телефонів на уроках. Перед заняттями гаджети залишатимуть у спеціальному контейнері. Вчителі переконані, що з новою забороною діти не будуть відволікатися на уроках, а також перестануть списувати.

Втім, батьки дітей від такого наказу директора школи, м'яко кажучи, не в захваті. Вони вважають, що забрати гаджет – це не вихід. Зокрема, батьки нагадують, що у нових книжках є спеціальні сторінки, для яких передбачається використання смартфонів.

При цьому користуватися телефоном буде заборонено навіть під час перерви та позакласних активностей.

Журналісти наголошують, що законодавчо це питання ніяк не врегульоване. Якщо з телефоном щось станеться, школа не понесе за це жодної відповідальності.

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