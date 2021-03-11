У Києві мати-одиначка стала жертвою шахраїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, в українській столиці вінничанин заволодів сумою понад 430 тисяч гривень, "продавши" жінці квартиру.

За даними прокуратури, 43-річному вінничанину вже повідомили про підозру за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

"У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний разом зі спільником налагодили шахрайську схему з заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом продажу квартир", - йдеться в повідомленні.

Шахрайська схема полягала в тому, що чоловік орендував квартиру подобово і видавав її за власне житло. Чоловік повідомляв потенційним покупцям, що квартира належить йому, однак перебуває під арештом за заборгованість по комунальним послугам та підлягає стягненню в ході виконавчого провадження, у зв’язку з чим він готовий продати квартиру за півціни.

Згодом чоловік організовував зустріч із спільником, який виконував роль державного виконавця, у якого на виконанні перебуває провадження щодо продажу цієї квартири.

"У такий спосіб шахраям вдалося ошукати матір-одиначку, яка хотіла придбати квартиру на проспекті Героїв Сталінграда та передала зловмисникам понад 430 тис. гривень. У ході проведених оперативно–розшукових заходів правоохоронцями встановлено особу підозрюваного. Ним виявився 43-річний уродженець Вінницької області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів", - йдеться в повідомленні.

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