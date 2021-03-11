Двоє іноземців під виглядом таксистів вивезли киянку до себе додому і згвалтували

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Наразі іноземців затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом згвалтування (ч.3 ст.152 КК України).

Зазначається, що слідством було встановлено, що двоє іноземців скористались безпорадним станом дівчини, яка викликала таксі, однак переплутала машини та сіла в автомобіль до вказаних осіб.

В результаті зловмисники привезли 19-річну киянку на околицю села Білогородки у новий житловий комплекс, де й згвалтували дівчину в одній з квартир будинку на 5-му поверсі.

"Наразі обидва зловмисники затримані. Їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

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