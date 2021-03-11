У Києві чоловіка судитимуть за розбійні напади на жінок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними правоохоронців, наразі чоловік перебуває під вартою. За злочинні діяння йому загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

В полції нагадали, що наприкінці минулого року мешканки Голосіївського та Солом’янського районів повідомили про те, що на них напав невідомий і відібрав особисті речі.

"Проаналізовано всі виявлені епізоди розбоїв, поведінку зловмисника, спосіб вчинення злочинів, час і місце, які обиралися для нападів. Зібрана інформація та оперативно-розшукові заходи допомогли встановити особу фігуранта та затримати його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Зловмисником виявився 26-річний місцевий киянин, який нападав на жінок вночі та вранці, коли на вулиці було ще темно, аби потерпілі не могли чітко його бачити. Під час нападу чоловік погрожував жінкам ножем або пістолетом, якого потім позбувся.

"Загалом хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні чотирьох розбійних нападів, вчинених на території двох районів столиці – це частина перша та друга статті 187 Кримінального кодексу України, а також двох крадіжок за частиною другою статті 185 Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

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