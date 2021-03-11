У Києві нетверезий водій намагався втекти від поліції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичних патрульних.

Так, у Києві водій у стані алкогольного сп'яніння тікав від патрульних та наражав інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Інцидент стався вчора, 10 березня, на площі Андрія Первозванного. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Renault за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак пройти огляд на стан сп'яніння чоловік не погодився. Натомість він натиснув на педаль газу і почав тікати.

Патрульні орієнтували усі наряди поліції столиці та почали переслідування п'яного втікача.

У поліції розповіли, що інспектори подавали кермувальнику сигнали про зупинку, на які він не реагував та здійснював небезпечні маневри.

"Тікаючи, водій наїхав на електроопору, потім пошкодив колеса, проте це не зупинило його. Зрештою, поліцейські заблокували авто на Броварському проспекті", - йдеться в повідомленні.

Патрульні склали на водія 6 адміністративних матеріалів.

Нагадаємо, у Києві пенсіонер потрапив під колеса авто, лікарі виявилися безсилі: "перебігав дорогу по...".

Раніше Politeka писала, що у Києві бійка водіїв закінчилася різаниною: на місце терміново з'їхалася поліція і швидка.

Також Politeka повідомляла про те, як у Києві п'яний водій влаштував поліцейським "шоу", відео.