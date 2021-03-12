У Києві чоловік пограбував поштове відділення і втік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, під час огляду посилки зловмисник поклав на місце нового мобільного телефону свій. Це помітив оператор поштового відділення та зробив йому зауваження, проте чоловік у відповідь почав погрожувати співробітнику, забрав новий ґаджет і втік.

Це сталося на поштовому відділенні, яке знаходиться на вулиці Тростянецькій. У приміщенні невідомий, погрожуючи фізичною розправою оператору, забрав із посилки мобільний телефон.

На місці події правоохоронці з’ясували, що відвідувач попросив працівника пошти дати на огляд його посилку із мобільним телефоном. Однак під час огляду пакунку клієнт підмінив новий мобільний телефон на свій. Далі, погрожуючи фізичною розправою оператору, який намагався зупинити чоловіка, зловмисник з місця події втік.

Згодом правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився 37-річний киянин, раніше судимий за вчинення крадіжок. При поверхневому огляді поліцейські виявили мобільний телефон, схожий за описом.

Зловмиснику загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".