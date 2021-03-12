У Києві знайомство в інтернеті ледь не закінчилось трагедією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Інцидент стався на вулиці Арсенальній.

"Побачення пішло не за планом, коли чоловік почав погрожувати предметом схожим на пістолет — його затримали патрульні", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що жінка познайомилася в інтернеті з чоловіком, якого запросила до себе додому, а той увірвався у квартиру з пістолетом та погрожував заявниці та її подрузі.

"Одна з жінок змогла вибігти з квартири та зателефонувала до поліції. Патрульні на шляху до вулиці Арсенальної, де сталася подія, підтримували з нею телефонний зв'язок. У під'їзді інспектори зустріли чоловіка, який ішов, тримаючи в руках предмет, схожий на зброю. Патрульні швидко вибили у нього предмет з рук та затримали чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Також було опубліковане відео моменту "зустрічі" чоловіка з патрульними на виході з під'їзду.

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