У Києві дві пенсіонерки віддали шахраю останні заощадження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, за даними правоохоронців, зловмисник ошукав двох пенсіонерок та виманив у них 150 тисяч гривень.

У поліції розповіли, що у Деснянському районі до них звернулася літня жінка із заявою про шахрайство. Вона повідомила, що невідомий забрав у неї 1500 тисячі євро та 350 доларів США.

Схема шахрайства виглядала наступним чином: до потерпілої зателефонувала жінка, яка представилась медсестрою та повідомила, що її родичка нібито перебуває у лікарні після ДТП, та для проведення операції негайно потрібні гроші. Почувши це, 71-річна жінка назвала адресу та через деякий час до неї прийшов чоловік, якому вона віддала свої заощадження - близько 1500 євро та 350 доларів.

Оперативникам вдалося відшукати шахрая. Ним виявився 34-річний уродженець Сумщини. В його орендованій квартирі було проведено обшук, під час якого слідчі вилучили частину грошей, які він здобув шахрайським шляхом.

За даними правоохоронців, днем раніше на вулиці Милославській шахрай скоїв аналогічний злочин відносно 85-річної киянки, яка віддала йому близько 93 тисяч гривень.

Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом, йому загрожує до трьох років тюрми.

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