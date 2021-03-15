Киян попереджають про шахрая, який "продає" авто за вигідною ціною, а після отримання коштів просто зникає

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Києві розшукують уродженця Хмельниччини, який "заробляє" на життя "пригоном" автомобілів з-за кордону. При цьому такий "заробіток" він практикує вже декілька років поспіль.

"Увага! Розшук! Просимо допомогти у розшуку нахабного шахрая - Демчук Сергій Миколайович, 23.07.1983 року народження, уродженець смт Гриців, що на Хмельниччині. Відомо, що пан Сергій протягом 2019-2021 років, заробляє собі на життя тим, що пропонує свої послуги з "пригону" автомобілів із-за кордону (більшість випадків з Європи). Після передачі йому грошових коштів - продовжує "годувати обіцянками" потерпілих. Врешті-решт, все закінчується тим, що Демчук перестає виходити на зв'язок. Ну і звісно ж – ані грошей, ані автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі зафіксовано понад 10 потерпілих від таких махінацій шахрая.

"У разі встановлення місцяперебування пана Сергія, будль ласка, телефонуйте 102 або пишіть у приватні повідомлення К.О. Анонімність гарантовано", - йдеться в повідомленні.

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