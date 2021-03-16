У Києві чоловік напав на пенсіонерку у під'їзді багатоквартирного будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, правоохоронці повідомляють, що зловмисник зайшов за жінкою у під’їзд, де почав її душити та вирвав із рук сумку з телефоном, документами й грошима, після чого втік.

Столичні правоохоронці отримали повідомлення, що у під’їзді будинку на вулиці Героїв Дніпра невідомий напав на місцеву мешканку та забрав її речі. На вказану адресу виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

На місці правоохоронці опитали потерпілу та встановили, що нападник підбіг до неї та почав душити, а коли вона впала, забрав сумку з телефоном, документами та грошима.

"Ми вилучили записи з камер відеоспостереження та розпочали розшукові заходи. Під час відпрацювання району ми виявили чоловіка, якого впізнала потерпіла. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний киянин, раніше судимий за аналогічний злочин", - розповіли в поліції.

Киянину вже повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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