У Києві жителі однієї із багатоповерхівок поскаржились на свою сусідку, яка "воює" з неіснуючими курцями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео, як жінка на одному з поверхів будинку підпалює якісь предмети, щоб "провчити" курців.

"В одній із багатоповерхівок на Клавдієвській проживає дивна пані. Дивна тим, що таким методом (як на відео) вона проводить боротьбу із паліями тютюнових виробів. Найбільш дивне у цій ситуації те, що на цьому поверсі зовсім ніхто не палить. Зараз мешканці пишуть колективне звернення на цю пані до поліції, оскільки вона наражає на небезпеку всіх жителів будинку", - йдеться в повідомленні.

"Я вам насолоду влаштовую. Отримуйте задоволення. Яскравіше знімайте", - коментує жінка свої дії.

На запитання про те, чи не смердить їй, жінка сказала, що ні, і "це ж для вас масса задоволення".

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