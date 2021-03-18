У Києві обікрали вагітну жінку
Як передає Politeka.net, кадри нахабного злочину опублікувала Ганна Гонтар Науменко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався ввечері, 16 березня в одній з кав'ярень у Дарницькому районі Києва.
"Країна повинна знати своїх "героїв" в обличчя! О 19.22, кафе по вулиці Декабристів 10. Чиї діти, сини, захисники, зробили дуже хороший і гідний вчинок! Вкрали банку з чайовими близько 200 грн, у вагітної бариста. Може хто дізнається, передайте Привіт батькам і подяку за гідне виховання", - повідомила дівчина.
На опублікованих кадрах видно, як молодий чоловік, дочекавшись поки в заклад не буде відвідувачів, увійшов всередину і забрав з барної стійки банку з чайовими.
Дівчина намагалася його наздогнати, але злодій зник.
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Хлопця і його подільника все ж вдалося знайти.
"Зловмисників затримали. Ця ситуація не зійде їм з рук!",- підсумувала дівчина.
Такий вчинок молодих людей викликав обурення в мережі.
"Фу, жлобяри. Куди котиться світ", "Як тільки таких земля носить?", "Ганьба", "жах", - писали в коментарях під постом.
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