Під Києвом у так званому реабілітаційному центрі силоміць утримували людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, у суботу, 20 березня, до поліції надійшло повідомлення, про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали його до авто, після чого зникли у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою знаходився один з так званих реабілітаційних центрів в селі Петропавлівська Борщагівка.

За даними поліції, в цьому центрі незаконно утримувалося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ані на алкогольну, ані на наркотичну залежностями. Людей утримували в суворих умовах, із зарешіченими вікнами, а виходити на вулицю їм категорично заборонялося. Крім того, за словами правоохоронців, утриманці центру піддавалися тортурам.

"Цей так званий центр не має жодної дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики щодо здійснення реабілітації силоміць утримуваних осіб. З'ясовано, що до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п'ятеро з яких затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Організатори "центру" укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі кошти за їхнє лікування, але насправді жодного лікування там не здійснювали, а тільки чинили тортури над людьми.

На даний час правоохоронці розшукують шостого фігуранта події та встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.

Організатором "центру" загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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