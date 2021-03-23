У Києві двох братів з Донецька викрили на шахрайстві
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, в українській столиці зловили двох братів-аферистів, які обманювали касирів, намагаючись обміняти у них великі гроші.
Як з'ясувалося, брати Антон і Микола Ковальські приїхали з окупованого Донецька, щоб обманювати в столиці людей.
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"Вони надули продавщицю на 800 гривень, коли міняли великі кошти на дрібні. Далі стрибнули в свій ВАЗ 2101 (№ AI5560AA) і помчали додому. За наявними орієнтуванням були затримані на вулиці Борщагівській нарядом поліції охорони", - йдеться у повідомленні.
Згодом також стало відомо, що у водія ВАЗ документів на право водіння немає і не було ніколи. Крім того, за словами його батька, він має якусь довідку про те, що він нездоровий і має проблеми з головою.
"По суті, їх сміливо можна закривати, тому що всі видурені кошти при них, свідок і заявник їх впізнають, а якщо ще трохи подивитися камери - можна побачити і відео цього моменту. Було б бажання", - йдеться у повідомленні.
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