У Києві жінка віддала всі свої заощадження шахраю, який стверджував, що гроші потрібні для "порятунку" її сина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, правоохоронці розповіли, що аби зробити операцію й врятувати життя родича, жінка віддала незнайомцю усі свої кошти - 7 тисяч доларів. Наразі затриманому оголошено про підозру, йому загрожує до трьох років в’язниці.

"На спецлінію 102 від жінки надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Плеханова невідомий шляхом обману заволодів її грошима. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що зловмисник зателефонував до жінки та повідомив, що її син нібито потрапив у лікарню. Аби зробити операцію й врятувати життя родича, потрібні гроші. Пенсіонерка повірила незнайомцю, коли той до неї прийшов, й віддала усі заощадження, а це – 7 тисяч доларів США", - розповіли у поліції.

Зазначається, що правоохоронці опитали потерпілу та переглянули записи із вуличних камер відеоспостереження. Поліція встановила особу й місце знаходження правопорушника та затрималм його в одному з київських готелів.

Шахраєм виявився уродженець Луганської області 1985 року народження, раніше судимий за аналогічні злочини. На момент вчинення злочину він також перебував у розшуку Солом’янським управлінням поліції за шахрайство.

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