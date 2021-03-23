У Києві стоматолога звинувачують у шахрайстві і замаху на вбивство

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, у Києві лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбійних нападах та шахрайстві на 400 тис. гривень.

Наразі 33–річному лікарю-стоматологу вже повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві у особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу.

За даними прокуратури, з травня 2019 року по вересень 2020 року вказаний громадянин, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином зловмисник заволодів близько 400 тисячами гривень своїх пацієнтів.

Крім того, у березні 2020 року лікар-стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла однієї з пацієнток та викрав банківську картку, з якої потім зняв 78 тисяч гривень.

Також у червні 2020 цього ж року підозрюваний під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких вона втратила контроль над своїми діями, а чоловік заволодів грошовими коштами та матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тисячі гривень.

Також стоматолога підозрюють у замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом під’єднання електричних дротів, які заздалегідь мав при собі, до електричного живлення напругою 220 Вт в електричному щитку, що розташований поряд з квартирою проживання потерпілої.

Зазначається, що стоматолог родом із Чернігівської області, наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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