У Києві вже з цієї суботи зросте вартість проїзду у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Киев сейчас".

Так, стало відомо, що в українській столиці вартість проїзду в маршрутках зросте до 10 грн з 27 березня.

В Асоціації перевізників Києва і Київської області розповіли, що вже з суботи, 27 березня, киянам та гостям столиці доведеться платити 10 грн за проїзд в маршрутці. Причини - подорожчання бензину і падіння пасажиропотоку через локдаун. Втім, слід зазначити, що торкнеться подорожчання не всіх маршруток.

"Уже в цю суботу приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники - 10 гривень", - розповів голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко.

Раніше повідомлялось, що у Києві проїзд подорожчав у маршрутних таксі №177 та 178, що курсують по Дарницькому району столиці. Оголошення з'явилось у маршрутках 24 лютого. В салонах автобусів, які курсують за цими маршрутами, з'явилась інформація, що з 27 лютого проїзд подорожчає на 1 гривню.

Нагадаємо, у Києві маршрутники масово проїжджають повз зупинки, люди не можуть виїхати годинами: що відбувається.

Раніше Politeka писала, що киянин перекрив собою шлях трамваю на знак протесту проти карантину: відео "акції".

Також Politeka повідомляла про введення перепусток у транспорті Києва: влада повідомила про наступний крок, "аж до зупинки...".