У Києві прокоментували обурення столичних маршрутників через карантинні обмеження та розповіли, що чекає на громадський транспорт

Як передає Politeka, ситуацію прокоментував начальник головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, транспорт у Києві зупинять тільки в тому випадку, якщо завантаженість ліжок в лікарнях досягне 100%.

Рубан наголосив, що обмеження роботи транспорту - це один із способів зупинити поширення коронавірусу, але транспорт - не головна причина зростання кількості хворих на COVID-19.

"Транспорт зупинятимуть тільки коли завантаженість ліжок в лікарнях буде 100%. Сьогодні робиться все можливе, щоб збільшити кількість цих ліжок в Києві. У нас вже є позитивні результати в цьому напрямі", - сказав він.

Він також зазначив, що зараз столичні опорні лікарні для пацієнтів з коронавірусом заповнені майже на 80%.

Рубан нагадав, що з середи, 24 березня, в Києві почали "жорстко контролювати" кількість пасажирів в транспорті, і сотня водіїв вже отримали попередження.

"Якщо водії не можуть обмежити кількість пасажирів, нехай не працюють. Нехай закривають транспорт і не виходять на рейс. Це велика брехня з боку перевізників, які не можуть або не хочуть дотримуватися правил і піддають людей інфікуванню", - додав він.

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