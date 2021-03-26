В Києві водії громадського транспорту не дотримуються правил карантину

26 березня в столиці були помічені водії без захисних масок на обличчі, передає "Апостроф".

Порушення помітили біля станції метро "Героїв Дніпра "на кінцевій зупинці трамвая і біля станції метро "Оболонь".

Транспорт не переповнений, люди дотримуються черги, але деякі з пасажирів ігнорують маски.

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"Вчора вдень заявниця повідомила поліцейським, що бачить, як громадянин перелазить через огорожу балкона багатоповерхівки, трощить предмети і викидає їх на вулицю з вікна і, ймовірно, хоче стрибнути вниз", - йдеться в повідомленні поліції.

Інцидент стався на вулиці Борщагівській. На місце негайно прибули патрульні.

Після порятунку чоловіка передали лікарям, які госпіталізували його до медзакладу.

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