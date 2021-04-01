У Києві чоловіка протягом трьох років утримували в полоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними правоохоронців, у такий спосіб зловмисники хотіли привласнити квартиру киянина. За незаконне позбавлення волі та шахрайські дії затриманим загрожує до 12 років тюрми.

У поліції розповіли, що потерпілий перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року.

"Ми отримали оперативну інформацію про місце перебування розшукуваного у Миколаєві. Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку.

"Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - уродженці Миколаївщини та Запоріжжя 1958, 1974, 1969 років народження", - розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, під час слідчих дій до них звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму жінку поселили у приватний будинок одного із сіл Миколаївської області.

"Наразі ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми та до аналогічних злочинів на території України ", - йдеться в повідомленні.

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