Вісім пожежних машин і більше трьох десятків рятувальників злетілися на масштабну НП в Києві. У Мережі з'явилися лякаючі кадри з місця події.

Так, в ніч з 5 на 6 грудня горів ринок Оболонь на вул. Героїв Дніпра в Києві. Виклик на лінію "101" надійшов о 22.43. Вогонь охопив кілька кіосків, потім перекинувся на двоповерхову будівлю. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів, повідомляє прес-служба ДСНС.

У Мережі з'явилися кадри НП - червону заграву було видно на багато кілометрів навколо.

О 23:38 пожежу локалізували, а о 00:03 повністю загасили. В результаті, полум'я знищило 8 торгових павільйонів. 22 кіоски бійцям ДСНС вдалося врятувати.



На щастя, жертв і постраждалих немає. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Українці в Мережі висувають свої версії нічної НП:

"Кілька років тому так само горів..."

"Ну а як інакше прибрати ринок"

"Вже подібний випадок був у році так в 2013-2014, позбутися хоче хтось"

"Він вже горів, міняли і перебудовували все, знову двадцять п'ять, там у торгашів холодильників і кондішинів до чортиків, ось і замикає, якщо не підпал, звичайно"

"Я роблю ставку на те, що хтось знову нагрівач або щось подібне не відключив"

"Пожежники молодці, шкода тільки, що люди втратили все в пожежі. Сподіваюся Охорона ринку вчасно викликала пожежників і не дзвонила господарям "що робити" як завжди. Судячи з фото, як завжди ні, або ринок був побудований зі швидкозаймистих матеріалів за хабарі".

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