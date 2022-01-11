Інцидент стався вранці у вівторок, 11 січня, на проспекті Перемоги біля центрального Рагсу, передає "Київ Оперативний". Четверо молодиків, побачивши добре одягненого чоловіка вирішили його пограбувати. Потерпілим виявився відомий журналіст Куликов.

"Один вдарив потерпілого, почали погрожувати. Чоловік віддав їм свої гроші, але їм цього було мало і вони ще вибили з нього пін-код від банківської карти (і саму карту), а згодом ще й насильно забрали мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.

64-річний Куликов звернувся до Шевченківського управління поліції і через деякий час правоохоронці затримали двох підозрюваних. Обидва 1998 року народження. Що ще з двома мови не йде.

Українці бурхливо коментують подію:

"ось це унікуми, треба ще більше камер по місту повішати, щоб ні у кого навіть думки не було когось бити і грабувати"

"а був би потерпілим не мажор з ящика, а роботяга - хрін би хто їх шукав"

"А хто вам сказав, що Куликов мажор?) Простий медійник, так відомий, але при чому тут слово мажор)"

"Мда... що сказати, понаприїхало всякого мотлоху сюди"

"Такі молоді, а вже втрачені для суспільства🤦"

"Відпустять під домашній арешт"

"Років по десять "дати", щоб мали заняття!"

"Молодці специ, а то кажуть поліція погана"

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