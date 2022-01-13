В прес-службі ДСНС розкрили подробиці інциденту. Зазначається, що вогонь виник у складському приміщенні недіючого на сьогодні заводу "Борекс". Його гасять десятки людей.
"Горять невикористані автомобільні шини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 8 годину, полум'я поширилося на території площею понад 1 тисячу квадратаних метрів.
На щастя, жертв і постраждалих немає. Пожежники контролюють ситуацію, борючись з вогнем.
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На місці події працюють 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Причини та обставини загоряння розслідують правоохоронні органи.
Очевидці діляться кадрами пожежі в групі "Бородянка" в соцмережі Фейсбук.
Раніше ми розповідали, що отруйний дим заполонив вулиці Львова. Місцеві жителі скаржилися в мережі на задуху.
Сталася пожежа в цеху з виробництва меблів. Полум'я знищило покрівлю будівлі на площі 200 кв.м, обладнання та сировину для виготовлення меблів. Півсотні пожежників боролися з вогнем більше чотирьох годин.
До цього потужна пожежа спалахнула в Одеській області на судноремонтному заводі. Загорілася каюта в пришвартованому буксир, залишеному на ремонт.
Нагадавши, потужна пожежа охопила Нічний клуб у Києві, заграву було видно на кілометри.
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