Потужна пожежа спалахнула вранці в четвер, 13 січня, на території заводу в місті Бородянка в Бучанському районі Київської області.

В прес-службі ДСНС розкрили подробиці інциденту. Зазначається, що вогонь виник у складському приміщенні недіючого на сьогодні заводу "Борекс". Його гасять десятки людей.

"Горять невикористані автомобільні шини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 8 годину, полум'я поширилося на території площею понад 1 тисячу квадратаних метрів.

На щастя, жертв і постраждалих немає. Пожежники контролюють ситуацію, борючись з вогнем.

На місці події працюють 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Причини та обставини загоряння розслідують правоохоронні органи.

Очевидці діляться кадрами пожежі в групі "Бородянка" в соцмережі Фейсбук.

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Сталася пожежа в цеху з виробництва меблів. Полум'я знищило покрівлю будівлі на площі 200 кв.м, обладнання та сировину для виготовлення меблів. Півсотні пожежників боролися з вогнем більше чотирьох годин.

До цього потужна пожежа спалахнула в Одеській області на судноремонтному заводі. Загорілася каюта в пришвартованому буксир, залишеному на ремонт.

Нагадавши, потужна пожежа охопила Нічний клуб у Києві, заграву було видно на кілометри.

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