З'явилися подробиці і кадри ДТП в Києві, де зіткнулися три автомобілі.

У Києві на перетині бульвару Перова з проспектом Алішера Навої зіткнулися відразу три автомобілі: Dodge, Mercedes і Dacia, повідомляє Magnolia TV.

Повідомляється, що мікроавтобус Mercedes їхав по прямій у напрямку проспектата Маяковського, коли на перехрестя виїхав автомобіль Dodge. Водій останнього стверджує, що була впевнена в безпеці свого маневру. Але за словами водія Vito, автомобіль Dodge намагався "проскочити" і щоб уникнути удару він різко повернув кермо вправо. У заметі залишив незначну подряпину на автомобілі Dodge і протаранив Попутний автомобіль Dacia.

Від сильного зіткнення мікроавтобус відкинуло в електроопору, після чого Mercedes і Dacia вилетіли на тротуар. На щастя пішоходів у той момент там не було.

Проте в результаті ДТП є постраждалі. Водія Mercedes затиснуло в салоні понівеченої машини. Чоловік самостійно вибрався з авто і ліг на асфальт до приїзду швидкої. Медики надали допомогу на місці аварії.

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