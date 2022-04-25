Усього в Київській області пошкоджено або повністю зруйновано 37 штучних споруд.

У звільненій від окупантів Київській області відкрито рух уже 11 тимчасовими переправами. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

6 переправ відкрито у Бучанському районі (біля сіл Стоянка, Бузова, Калинівка, Бородянка, Романівка);

3 переправи у Вишгородському районі (Сидорівка, Демидів, Катюжанка);

2 переправи у Броварському районі (Залісся, Барішивка).

Загалом в Київській області пошкоджено чи повністю зруйновано 37 штучних споруд. Роботи з влаштування переправ ведуться на ще 15 мостах.

Також на Київщині тривають роботи з розмінування. Минулого тижня піротехніки здійснили 6 виїздів у передмістя столиці. Всього саме на розмінування піротехнічні підрозділи КАРС виїздили 12 разів, виявили понад 20 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники наголошують, що відвідувати місця відпочинку в лісо-паркових зонах поки що зарано. До того ж ліси заборонено відвідувати на весь період дії воєнного стану.

Фахівці попереджають, якщо ви десь натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, не намагайтеся розібрати чи перемістити. Та негайно повідомте про небезпечну знахідку Службу порятунку за номером телефону 101.

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