Село Демидів на півночі Київської області опинилося у воді після руйнування греблі на річці Ірпінь біля місця її впадання в Київське водосховище.

Як пише видання The New York Times, люди навмисно затопили село разом з величезним простором полів і боліт навколо нього, створивши трясовину, яка запобігла атаці російських танків на Київ і виграла дорогоцінний час армії для підготовки оборони.

"Ми врятували Київ", - кажуть місцеві.

Як зазначають журналісти, жителі Демидова розплачувалися за таке рішення річками вогкої зеленої паводкової води, яка поглинула багато з їхніх будинків, але ніхто навіть на секунду не шкодує про це.

Нагадаємо, у російських військових, які звірствували в Бучі Київської області, були списки людей, яких вони цілеспрямовано збиралися знищити.

Про це повідомив Мер Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, ці списки окупантам, можливо, допомогли скласти місцеві зрадники. Вони повідомляли ворогові і адреси місцевих жителів, і їх імена.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були", - розповів Федорук, додавши, що окупанти заздалегідь знали, до кого йдуть, за якою адресою.

Також повідомлялося, що киян попередили про небезпеку відвідувати кладовища.

Крім того Politeka.net писала, що батьки ледь змогли впізнати сина, якого закатували окупанти.