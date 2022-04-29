Майже кожного дня в Київській області фіксуються трагедіі, причиною яких стають ворожі міни, залишені окупантами.

Так, в селі Маковище працівники енергетичної компанії, їдучи польовою дорогою, наїхали на протитанкову міну. Один потерпілий отримав перелом ліктьового суглоба і стегна.

Поблизу місця детонації виявили ще п’ять ворожих мін, повідомив начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

Представники іншої бригада наїхала на міну в Макарівському районі. Один працівник загинув, ще двоє поранених.

«Практично щодня ми фіксуємо такі трагедії, тому вже вкотре закликаємо громадян бути обережними, не виїжджати на ґрунтові дороги і лісові стежки районів, які були в окупації», – зазначив Нєбитов.

Також відомо, що на трасі Київ-Чернігів на протитанковій міні вибухнув Жигуль. 64-річний водій загинув

Додамо, що радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що і в Києві продовжують знаходити смертоносні «сюрпризи».

"Мало ж хто знає, але я розповім - досі в урядовому кварталі знаходять заміновані машини, розтяжки, сліди всяких нехороших людей, які хочуть там де-небудь проникнути. Тобто це кожен день, досі, зараз", - пояснював Арестович.

Більш того, раніше поліція повідомила про виявлення розтяжки з гранатою на Печерську.

Вибухівку між сухими гілками на вул. Госпітальна виявив випадковий перехожий.

Тим часом стало відомо, що серед завалів житлового будинку, в який 28 квітня влучила ворожа ракета, знайшли тіло загиблого. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ракетного обстрілу житлового будинка у Шевченківському районі постраждали 10 осіб, 4 людини госпіталізували.

Також Politeka.net писала, що з'явилися нові подробиці звірств окупантів на Київщині.