У Білій Церкві Київської області сталася аварія за участю трьох автомобілів. В результаті аварії не обійшлося без постраждалих і жертви. Про це повідомили в прес-службі поліції Київщини.
Так, 8 травня, о 17 годині на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки сталася ДТП за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.
50-річний підприємець за кермом Hyundai намагався здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, після чого й сталося зіткнення трьох машин.
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З автомобіля ЗАЗ деблокували 62-річного водія та госпіталізували до лікарні. Його пасажирка загинула на місці ДТП.
Також травми отримали три людини, які перебували в Renault. Медики госпіталізували 46-річну жінку і двох її дітей 10 і 12 років зі струсом мозку і травмами хребта.
Винному загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на Київщині оголошено I рівень небезпеки.
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