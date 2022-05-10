У Києві завершили відбір пропозиції нових назв станцій метро.
Про це повідомляє прес-служба метрополітену.
За словами начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського, свою позицію щодо нових назв 5 станцій метро висловили 170 тис. 646 користувачів.
Так, на думку людей, станція "Берестейська" має носити назву "Бучанська", станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України", "Мінська" - "Варшавською", а "Дружби народів" - "Ботанічною".
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"Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", - додали у метрополітені.
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