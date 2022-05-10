У Деснянському районі Києва самотня жінка похилого віку залишилася без їжі.
У поліції повідомили, що до них звернулися жителі багатоповерхівки Деснянського району з повідомленням про те, що їх 84-річна сусідка потребує допомоги. Сусіди передали поліцейським записку, яку пенсіонерка скинула зі свого вікна:
"У мене закінчилася їжа, квартира №403".
Правоохоронці приїхали за вказаною адресою та привезли жінці гуманітарну допомогу та продукти харчування. Поліцейські з'ясували, що бабуся проживає сама і страждає на провали в пам'яті.
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Наразі працівники поліції періодично навідуються до жінки, щоб принести їй необхідні речі та продукти, а також переконатися, що у неї все гаразд.
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