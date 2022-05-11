Стала відома погода на 12 травня в Києві.

Так, за даними гідрометеорологічного центру, очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі + 8...+ 10 градусів, вдень +26...+ 28 градусів.

В цілому, на півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м / с.Температура повітря вночі +4...+ 12 градусів, вдень +22...+28 градусів.

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Нагадаємо, на Київщині оголошено I рівень небезпеки - до чого готуватися 10 та 11 травня, попередження Укргідрометцентра.

Також Politeka.net писала, що Віталій Кличко назвав найнебезпечніші райони Києва.

Крім того, "Щільно закрийте вікна": Кличко терміново звернувся до городян і розповів, що відбувається.