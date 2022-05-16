Про це, як пише Politeka.net, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни.
«Тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту. А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень», – розповів Поворозник.
Як повідомляється, сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий». Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.
КП «Київпастранс» здійснює перевезення:
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на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;
на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;
на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. Крім того у разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.
Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.
Нагадаємо про важливі зміни у роботі метро.
Також Politeka.net писала про сильну пожежу у столичному кінотеатрі - будівля перетворилася на факел.
Крім того повідомлялося, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП у будівлі перебували десятки людей.