Відсьогодні, 16 травня, у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни.

«Тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту. А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень», – розповів Поворозник.

Як повідомляється, сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий». Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.

КП «Київпастранс» здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;

на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;

на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. Крім того у разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.

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