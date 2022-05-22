Жителів Київщини попередили про небезпеку-багато територій все ще залишаються замінованими.

У Київській міській державній адміністрації назвали найбільш заміновані райони Київщини. Це місця, де тривали бойові дії і території, які тимчасово були в окупації росіян.

Так, небезпечними залишаються зони в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода.

У КМДА зазначили, що мінування місцевості проводили як українські військові, так і окупанти. Після застосування авіації і артилерії противника залишилися нерозірвані снаряди, авіаційні бомби, міни. Міська влада також нагадала, що в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів на особистому транспорті транспортними засобами.

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