Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, чоловік загинув на місці.
Як розповідають поліцейські, того вечора 43-річний загиблий відпочивав в компанії друзів і підійшов до мангалу перевірити готовність м’яса.
«Саме в цей час стрілець поцілив з вікна свого будинку в голову чоловіка…. Далі зловмисник зачинився з рушницею в домі і погрожував розправою поліцейським, які приїхали на виклик», - розповіли в поліції Київщини.
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Спецпризначенцям штурмом довелося брати стрільця. Дати хоч якесь пояснення своїм діям 64-річний чоловік так і не зміг.
Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.
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