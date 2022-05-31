У місті Васильків Київської області розігралася трагедія - там чоловікк вбив свого сусіда пострілом у голову, коли той підійшов до мангалу.

Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, чоловік загинув на місці.

Як розповідають поліцейські, того вечора 43-річний загиблий відпочивав в компанії друзів і підійшов до мангалу перевірити готовність м’яса.

«Саме в цей час стрілець поцілив з вікна свого будинку в голову чоловіка…. Далі зловмисник зачинився з рушницею в домі і погрожував розправою поліцейським, які приїхали на виклик», - розповіли в поліції Київщини.

Спецпризначенцям штурмом довелося брати стрільця. Дати хоч якесь пояснення своїм діям 64-річний чоловік так і не зміг.

Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.

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