У селі Катюжанка на Київщині дивом пережила окупацію 13-річна Дарина.

Як передавати у поліції Київської області, вона прикидалася мертвою, щоб російські військові її не розстріляли.

Там зазначили, що наприкінці лютого 2022 року російська колона зайшла в село. Тоді дівчинка та її рідні намагалися проїхати додому з сусідньої вулиці, коли окупанти відкрили вогонь по машині. Автомобіль загорівся, батько Дар'ї та його дружина загинули на місці.

Дівчинка намагалася втекти, але військові пустили автоматну чергу і важко поранили її в руку і стегно. Стікаючи кров'ю, Дарина сховалася і прикинулася мертвою, чим і врятувала собі життя.

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