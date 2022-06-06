У метрополітені Києва буде скорочено інтервал руху поїздів. Крім того, в КМДА звернули увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.

Так, в години пік інтервал руху поїздів складе 4-5 хвилин, а в звичайний час – до 8-10 хвилин. Підземні станції метро продовжують виконувати функцію укриття.

"У Київському метрополітені інтервал руху скорочений до 4-5 хвилин в години пік, в міжпікові – до 8-10 хвилин. Також запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" і "Лісова" робота вестибюлів буде змінена", – розповіли в КМДА.

Таким чином рух київського метро здійснюватиметься:

червона лінія - від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

синя лінія - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія - від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

У прес-службі також додали, що потяги не зупиняються на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також закрито пересадочний вузол "Хрещатик" - "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, російські ракети вдарили по Києву, стала відома ціль обстрілу.

Як Politeka повідомляла, нові правила й обмеження вводяться в Києві з 2 червня.

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