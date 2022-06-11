Жінка в період тимчасової окупації міста Ірпінь разом із озброєними російськими військовими заходила на приватну територію місцевих жителів та викрадала речі.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що жителька Ірпеня «наводила» окупантів на помешкання заможних родин та разом із ними розграбовувала їх будинки. Під час обшуку у неї вилучено речі, що свідчили про її прихильність «рускому міру», та викрадене майно місцевих жителів.

У неї вдома слідчі вилучили ворожу символіку, а також викрадені речі — побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

«Під час спілкування зі слідчими жінка вигадала історію про те, що сусіди передали їй ці речі на зберігання. Однак навіть під час обшуку люди, які були залучені як поняті, впізнали свої викрадені під час окупації речі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зокрема через конфлікти із сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір'ю.

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