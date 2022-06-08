У мережі з'явилися фото, зроблені на позиціях російських окупантів під Києвом.

Вірніше, як пише Politeka.net, те, що від них залишилося. В один із днів визволення Київської області від загарбників бійці ЗСУ спалили ворога разом з награбованим.

"Під час оборони столиці тут добре відпрацювала українська арта. Спалили і окупантів, і намародерені ними пральні машинки", - прокоментували в Оперативному командуванні «Північ» опубліковані ними фото.

Зазначимо, що водночас стало відомо про 15-річного підлітка, який допоміг ЗСУ знищити колону окупантів під час наступу під Києвом.

Як пише видання The Telegraph, підліток за допомогою свого іграшкового дрона зафіксував колону ворожої техніки, яка рухалася на Київ по Житомирській трасі, координати цілі він передав ЗСУ. В результаті колону вдалося знищити.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони України попередили, що Київ залишається основною метою ворога.

"Люди повертаються з різних причин. Але все одно нам слід розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як був основною метою російської федерації, так нею і залишається", - повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Також повідомлялося про новий ракетний удар по Києву вранці 5 червня. Пізніше в британській розвідці розкрили справжні цілі окупантів.

Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.

У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.