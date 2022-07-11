У найближчу годину та до кінця доби у столиці очікується гроза.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

«Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто», - підкреслюють в КМДА.

Також повідомляється, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК «Київавтодор».

Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Додамо, що раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що над Україною зійдуться циклон та антициклон.

Також повідомлялось, що Київ затягнуло гаром: з'явилося попередження рятувальників та КМДА.

Крім того Politeka.net писала про комунальну НП в Києві.