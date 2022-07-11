Про це, як пише Politeka.net, повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
«Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто», - підкреслюють в КМДА.
Також повідомляється, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК «Київавтодор».
Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Шукайте, хлопці!": Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 кожному за однієї умови
"Одеса буде однією з перших цілей": в Інституті вивчення війни попередили про новий наступ, назвавши терміни
Ворог відійшов: ЗСУ відбили штурми одразу на кількох напрямках, нові дані
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Додамо, що раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що над Україною зійдуться циклон та антициклон.
Також повідомлялось, що Київ затягнуло гаром: з'явилося попередження рятувальників та КМДА.
Крім того Politeka.net писала про комунальну НП в Києві.