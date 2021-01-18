Киевский роддом попал в скандал из-за хамства медиков к своим пациентам

В частности, оскандалился Киевский роддом №1 в Печерском районе. О том, как ведет себя медицинский персонал рассказал в Facebook журналист Олег Черныш, жена которого рожала в этом медицинском учреждении.

При этом он отметил, что к профессионализму врачей он никаких претензий не имеет. Роды у его жены приняли отлично, но только потом начались проблемы, поведение медицинского персонала изменилось именно после родов.

Мужчине пришлось даже вызванивать руководство роддома, чтоб они заставили медсестер и врачей просто зайти в палату к его жене и помочь ей правильно накормить ребенка.

Кроме того, ему не единожды хамили. Журналист вспомнил, как медработница публично вычитала его только за то, что он второй раз за день принес передачку жене перед выпиской.



Он добавил, что венцом хамства стал день выписки жены с ребенком.

"Именно в этот день, 14 января, в Киеве начался сильный снегопад, но нам пришлось чуть ли не на коленях упрашивать персонал и врачей открыть шлагбаум и позволить нам подъехать на машине к главному входу роддома, а не идти с младенцем 300 метров к стоянке. Как нам заявили, "подъезжать ко входу имеет право только главврач", "200 лет никто не подъезжал, и вы не будете", - рассказал журналист о вопиющей ситуации.

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