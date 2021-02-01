В Киеве появился довольно неординарный мурал в подземном переходе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "КримЅОЅ" в соцсети.
Так, в переходе возле Европейской площади на стенах появились изображения дверей, имитирующих СИЗО.
Как оказалось, данные рисунки несут в себе важное послание.
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Так, стало известно, что автором "СИЗО" в подземном переходов стал грузинский художник Давид Кухалашвили. Именно он "превратил" подземный переход возле Украинского дома в Киеве в коридор СИЗО в рамках совместного арт-проекта "Подземная безысходность" КрымЅОЅ и Тбилисской платформы ARTIФ.
"Проект посвящен 98 крымским политзаключенным, которых Кремль незаконно удерживает в неволе. Наша цель - рассказать истории каждого из тех, кого оккупационная власть РФ разлучила с родными за их религиозные и политические взгляды", - говорится в сообщении.
Пользователи соцсети оценили такое творчество и похвалили инициаторов проекта за неравнодушие к актуальным проблемам крымских татар в Украине и за ее пределами.
"Круто! Наконец воплощаются идеи вписывания общественно-значимых крымских тем в общественное пространство города", - пишут под фотографиями из подземного перехода.
Напомним, подземный переход на Крещатике изменился до неузнаваемости: что изменилось в центре столицы.
Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.