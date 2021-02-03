В Киеве спасли мужчину, который провалился под лед на Русановском канале
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу начальника патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.
Правоохранитель рассказал, что в столице мужчина едва не утонул, провалившись под лед, однако на помощь ему пришли двое патрульных.
Прибыв на место, правоохранители увидели, что посреди водоема под лед провалился человек, а в воде на тот момент уже виднелась лишь его голова. В это время мужчине пытались помочь неравнодушные граждане, но тщетно.
Подойдя ближе, патрульные увидели рядом с тонущим еще одного человека, который забросил ему веревку, пытаясь вытащить из воды. Однако мужчине не хватало сил, чтобы спасти другого, и он сам едва не ушел под воду.
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Полицейские подползли к мужчине, который держал веревку, и потащили его за ногу, а потом помогли вытащить из воды и человека, который тонул.
"Я жить хочу, спасите меня. Холодно", - говорил пострадавший патрульным.
Патрульные сняли со спасенного мокрую верхнюю одежду и закутали его в спальный мешок, который принесли очевидцы. Пострадавшего с переохлаждением госпитализировали.
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