В Киеве появится огромная скульптура из переработанного пластика в виде кита
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу проекта в соцсети.
Так, в украинской столице хотят установить огромную скульптуру из переработанного пластика. Планируется, что скульптура будет менять подсветку в зависимости от качества воздуха и других факторов.
При этом сами киевляне также могут принять участие в ее создании.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Стареющая Пугачева публично расплакалась из-за боли разлуки: "Начинаю о нем говорить, и у меня слезы..."
Располневшая Ульянова из «Холостяка» расплакалась после контрольного взвешивания: что происходит со звездой
Избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
В Сети появилось видео, на котором авторы с помощью графики показали, как будет выглядеть Киевский пластиковый кит. В частности, на цвет будут влиять такие факторы как качество воздуха в городе, фаза Луны, качество осадков, время года и календарная дата.
Собирать скульптуры будут из панелей, созданных с помощью технологии переработки использованного пластика. Таким образом, киевский мусор превратят в оригинальный арт-объект. Кит станет крупнейшей в Украине скульптурой, созданной из переработанных материалов.
На видео, созданном для презентации преєкту, кит словно висит в воздухе, но окончательное место его расположения еще не определили. В комментариях авторы сообщают, что планируют разместить его в центре столицы.
Напомним, "Подземная тупик": в центре Киева появилось "СИЗО" в переходе, фото.
Ранее Politeka сообщала, что подземный переход на Крещатике изменился до неузнаваемости: что изменилось в центре столицы.
Также Politeka писала, что в Киеве нашли новое применение скандальной шляпе с Софийской площади: "сменил прописку и профессию".