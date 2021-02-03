В Киеве появится огромная скульптура из переработанного пластика в виде кита

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу проекта в соцсети.

Так, в украинской столице хотят установить огромную скульптуру из переработанного пластика. Планируется, что скульптура будет менять подсветку в зависимости от качества воздуха и других факторов.

При этом сами киевляне также могут принять участие в ее создании.

В Сети появилось видео, на котором авторы с помощью графики показали, как будет выглядеть Киевский пластиковый кит. В частности, на цвет будут влиять такие факторы как качество воздуха в городе, фаза Луны, качество осадков, время года и календарная дата.

Собирать скульптуры будут из панелей, созданных с помощью технологии переработки использованного пластика. Таким образом, киевский мусор превратят в оригинальный арт-объект. Кит станет крупнейшей в Украине скульптурой, созданной из переработанных материалов.

На видео, созданном для презентации преєкту, кит словно висит в воздухе, но окончательное место его расположения еще не определили. В комментариях авторы сообщают, что планируют разместить его в центре столицы.

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