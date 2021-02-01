У Києві з'явився досить неординарний мурал у підземному переході
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "КримSOS" у соцмережі.
Так, у переході біля Європейської площі на стінах з'явились зображення дверей, що імітують СІЗО.
Як виявилось, дані малюнки несуть в собі важливе послання.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Біда трапилася з Остапчуком через алкоголь, ведучий потрапив до лікарні: "У мене відвалився..."
Вагітна дружина Павлика різко відповіла, як їй спати з 55-річним чоловіком: "Мені бридко за таких..."
Кравець з "Квартал 95" повернулася в Кривий Ріг, батькам зірки потрібна допомога: "Друзі, треба…"
На чому їздять Каменських, Влад Яма, Білик, Дорофєєва та інші зірки-улюбленці українців: фото, чий "кінь" розкішніше
Так, стало відомо, що автором "СІЗО" у підземному переходів став грузинський художник Давід Кухалашвілі. Саме він "перетворив" підземний перехід біля Українського дому у Києві на коридор СІЗО в рамках спільного арт-проєкту "Підземний безвихід" КримSOS та тбіліської платформи ARTIФ.
"Проєкт присвячено 98 кримським політв'язням, яких Кремль незаконно утримує в неволі. Наша мета — розповісти історії кожного з тих, кого окупаційна влада РФ розлучила з рідними за їхні релігійні та політичні погляди", - йдеться в повідомленні.
Користувачі соцмережі оцінили таку творчість і похвалили ініціаторів проєкту за небайдужість до актуальних проблем кримьких татар в Україні та за її межами.
"Круто! Нарешті втілюються ідеї вписування суспільно-значущих кримських тем у громадський простір міста", - пишуть під фотографіями з підземного переходу.
Нагадаємо, підземний перехід на Хрещатику змінився до невпізнання: що змінилося в центрі столиці.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.