Автор проєкту пояснив його суть

У Києві з'явився досить неординарний мурал у підземному переході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "КримSOS" у соцмережі.

Так, у переході біля Європейської площі на стінах з'явились зображення дверей, що імітують СІЗО.

Як виявилось, дані малюнки несуть в собі важливе послання.

Так, стало відомо, що автором "СІЗО" у підземному переходів став грузинський художник Давід Кухалашвілі. Саме він "перетворив" підземний перехід біля Українського дому у Києві на коридор СІЗО в рамках спільного арт-проєкту "Підземний безвихід" КримSOS та тбіліської платформи ARTIФ.

"Проєкт присвячено 98 кримським політв'язням, яких Кремль незаконно утримує в неволі. Наша мета — розповісти історії кожного з тих, кого окупаційна влада РФ розлучила з рідними за їхні релігійні та політичні погляди", - йдеться в повідомленні.

Користувачі соцмережі оцінили таку творчість і похвалили ініціаторів проєкту за небайдужість до актуальних проблем кримьких татар в Україні та за її межами.

"Круто! Нарешті втілюються ідеї вписування суспільно-значущих кримських тем у громадський простір міста", - пишуть під фотографіями з підземного переходу.

Нагадаємо, підземний перехід на Хрещатику змінився до невпізнання: що змінилося в центрі столиці.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.