В Киеве полицейские занимались похищением людей и вымогательством денег

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, столичному правоохранителю сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы человека, а также гражданскому лицу - по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенному по предварительному сговору группой лиц, что нанесло большой материальный ущерб (ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Так, столичному правоохоронцю повідомили про підозру за фактом незаконного позбавленні волі людини, а також цивільній особі - за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України).



Отмечается, что подозреваемый правоохранитель, действуя по предварительному сговору с тремя другими сотрудниками полиции, не имея никаких законных оснований, незаконно лишили свободы 50-летнего мужчину, который продавал свой автомобиль.



Незаконно удерживая мужчину, полицейские потребовали от мужчины 10 тысяч долларов за не привлечение к ответственности за якобы попытке продажи похищенного автомобиля.

Получив от потерпевшего часть "выкупа" в размере 2 тысяч евро, правоохранители отпустили его.



Впоследствии один из сотрудников полиции привлек своего знакомого, чтобы тот угнал авто, которое потерпевший предоставил для осмотра во время продажи. Впрочем, план провалился - эти действия были вовремя разоблачены при попытке транспортировки автомобиля в тайник.

Сейчас сообщено о подозрении уже четвертому правоохранителю и гражданскому лицу, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Напомним, в Киеве банда иностранцев атаковала людей в обменниках: "с ножами, пистолетами и...".

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