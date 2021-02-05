В Киеве мужчина грубо нарушал ПДД, а затем угрожал патрульным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице на проспекте Победы патрульные заметили водителя автомобиля Mercedes, который мчался по полосе для общественного транспорта.

Водителю-нарушителю был подан сигнал об остановке, но он не среагировал и наоборот начал ускоряться.

Когда машину все же заблокировали и остановили, водитель начал на словах угрожать полицейским оружием. При этом известно, что травматическим оружием он действительно владеет. В этот момент на место приехали другие наряды полиции и скрутили мужчину.

На месте инцидента ожидали следственно-оперативную группу.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина одет в кофту с надписью FCDK (футбольный клуб "Динамо Киев").

Ранее сообщалось, что в В Киеве мужчина стрелял в людей с балкона из травматического оружия.

Так, в столице патрульные задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона. Свои действия он объяснил тем, что под окнами постоянно ходят "подозрительные лица". Патрульные сообщают, что киевлянина задержали, а также изъяли у него найденное оружие.

Напомним, в Киеве банда иностранцев атаковала людей в обменниках: "с ножами, пистолетами и...".

Ранее Politeka писала, что банда аферистов "нагрела" киевлян на 10 млн: "похищали людей и продавали их жилье".

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.