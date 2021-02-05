Подорожание коснется не всего транспорта

Киевлян предупредили о подорожании проезда в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 04597.com.ua.

Так, уже с субботы, 6 февраля, стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах Киевской области увеличится до 23 гривен.

Известно, что повышение цен коснется пассажиров, которые ездят в Киев из Ирпеня и Гостомеля.

Глава Ирпенского АТП Александр Лапунский рассказал, что на подорожание проезда повлияло несколько факторов. В частности, речь идет о росте стоимости топлива и карантинных ограничениях.

Перевозчики повышают стоимость проезда на следующих маршрутах:

Ирпень - Киев (с 17 до 20 грн);

Ирпень - Оболонь (с 20 до 23 грн);

Ирпень - Гостомель (с 7 до 10 грн);

Гостомель - Киев (с 20 до 23 грн);

Ирпень - Буча (с 9 до 10 грн).

По городу Ирпень стоимость проезда не изменится и остается на уровне 7 грн.

Как известно, ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах, а в дальнейшем стоимость проезда планируют повышать.

Напомним, киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро: "стоимость может вырасти до...".

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