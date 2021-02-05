В Киевской области мужчина убил и расчленил свою сожительницу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, в Белоцерковском районе Киевской области во время ссоры 48-летний мужчина убил свою сожительницу, расчленил ее и пытался сжечь части тела.
Отмечается, что женщине было 35 лет. В результате трагедии сиротами осталось четверо детей.
При этом убийца утверждал, что его сожительница якобы сама упала и скончалась от травмы головы.
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"По словам злоумышленника, женщина якобы упала и ударилась головой. Когда он позже подошел, то увидел, что она мертва. Сначала он отрезал ей голову, вывез в поле и пытался сжечь, но у него это не получилось. В дальнейшем он ее (голову, - ред.) вместе с конечностями сжег в печи. Тело умершей он утопил в ближайшем пруду", - рассказал собеседник журналистов.
Пока что спасатели еще не нашли тело погибшей, а злоумышленник был задержан.
Предварительно, мужчина убил свою сожительницу из-за того, что она постоянно требовала у него деньги.
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