Киевляне жалуются на ужасное состояние общественного транспорта в столице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.
Так, в сети появилось видео, на котором киевляне показали, что происходит в столичных троллейбусах и автобусах.
Пассажиры в отчаянии - они не понимают, за что платят деньги.
На видео продемонстрировано состояние автобуса по маршруту №69. Пассажиры говорят, что состояние данного автобуса - просто ужасное. Пола, если его можно так назвать, в транспорте практически нет. Он весь в "дырках", и куда ни посмотреть - везде можно увидеть землю.
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Кроме того, через эти щели собирается много пыли, которой потом дышат сами пассажиры.
Кроме того, практически все сиденья в автобусе поцарапаны, их также давно следует заменить. Также автор видео прошелся пальцами по сиденьям и поручням транспорта - можно увидеть, что везде очень грязно.
СМИ напоминают, что киевляне уже несколько лет выражают возмущение состоянием общественного транспорта в столице, и неоднократно обращались к властям с этой проблемой, однако, судя по всему, результата эти обращения не дали.
Напомним, киевлян предупредили о новом подорожании на проезд в метро: "стоимость может вырасти до...".
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