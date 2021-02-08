Киевляне жалуются на ужасное состояние общественного транспорта в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, в сети появилось видео, на котором киевляне показали, что происходит в столичных троллейбусах и автобусах.

Пассажиры в отчаянии - они не понимают, за что платят деньги.

На видео продемонстрировано состояние автобуса по маршруту №69. Пассажиры говорят, что состояние данного автобуса - просто ужасное. Пола, если его можно так назвать, в транспорте практически нет. Он весь в "дырках", и куда ни посмотреть - везде можно увидеть землю.

Кроме того, через эти щели собирается много пыли, которой потом дышат сами пассажиры.

Кроме того, практически все сиденья в автобусе поцарапаны, их также давно следует заменить. Также автор видео прошелся пальцами по сиденьям и поручням транспорта - можно увидеть, что везде очень грязно.

СМИ напоминают, что киевляне уже несколько лет выражают возмущение состоянием общественного транспорта в столице, и неоднократно обращались к властям с этой проблемой, однако, судя по всему, результата эти обращения не дали.